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CBS: Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

Приглашение было направлено ряду мировых лидеров, в том числе премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который еще не ответил на предложение.
Елизавета Кондрикова 2024-12-13 04:26:06
© Фото: Huang Jingwen, XinHua Globallookpress

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, в ноябре победившего на выборах президента США, сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в Вашингтоне с супругой, подобное является обычной практикой. Приглашение же лидера КНР на инаугурацию застало врасплох не только Пекин, но и союзников США, передает телеканал.

Помимо посла на церемонии также возможно присутствие дополнительных официальных лиц из Пекина, уточняет RT. Инаугурация состоится 20 января 2025 года.

Напомним, Си Цзиньпин получил приглашение Трампа в ноябре сразу после выборов в США. Одновременно с ним подобным предложением были отмечены некоторые другие мировые лидеры, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее CBS отмечал, что присутствие глав государств на инаугурации президента не традиционно для Соединенных Штатов.

#Китай #сша #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #инаугурация
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