Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая состоится в январе. Такое заявление он сделал пресс-конференции, прошедшей в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Нет, я не приглашал», - цитирует его слова телеканал CNN.

Отмечается, что украинский политик может посетить мероприятие, если сам этого захочет. При этом, Трамп усомнился в том, что председатель КНР Си Цзиньпин будет на церемонии. Ожидается, что вместо него будет китайский посол в США.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что китайский лидер не посетит инаугурацию Трампа в январе.