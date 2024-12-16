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Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Отмечается, что избранный президент готов принять на ней украинского политика.
Глеб Владовский 2024-12-16 20:38:58
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, которая состоится в январе. Такое заявление он сделал пресс-конференции, прошедшей в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Нет, я не приглашал», - цитирует его слова телеканал CNN.

Отмечается, что украинский политик может посетить мероприятие, если сам этого захочет. При этом, Трамп усомнился в том, что председатель КНР Си Цзиньпин будет на церемонии. Ожидается, что вместо него будет китайский посол в США.

Ранее телеканал CBS  со ссылкой на источники сообщил, что китайский лидер не посетит инаугурацию Трампа в январе.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #инаугурация
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