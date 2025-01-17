Трамп заявил, что перенес инаугурацию на ротонду Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет инаугурацию на ротонде Капитолия. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я распорядился, чтобы инаугурационная и другие речи были произнесены в ротонде Капитолия США, как было при Рейгане в 1985 году также из-за очень холодной погоды. Многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий», - написал политик.

Трамп также сообщил, что парад в честь его инаугурации пройдет комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он приедет после вступления в должность. Там же пройдет трансляция самой церемонии.

Напомним, что 20 января состоится инаугурация Трампа, после которой он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом.