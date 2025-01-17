МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что перенес инаугурацию на ротонду Капитолия

Одна из причин переноса места проведения мероприятия - непогода.
Глеб Владовский 2025-01-17 21:19:04
© Фото: Danita Delimont Stock Photograph Danita Delimont Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет инаугурацию на ротонде Капитолия. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я распорядился, чтобы инаугурационная и другие речи были произнесены в ротонде Капитолия США, как было при Рейгане в 1985 году также из-за очень холодной погоды. Многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий», - написал политик.

Трамп также сообщил, что парад в честь его инаугурации пройдет комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он приедет после вступления в должность. Там же пройдет трансляция самой церемонии.

Напомним, что 20 января состоится инаугурация Трампа, после которой он станет 47-м президентом США и вернется в Белый дом.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Капитолий #Непогода #инаугурация Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 