CBS: Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию

Победивший на ноябрьских выборах президента США республиканец Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая состоится 20 января 2025 года, пишет телеканал CBS со ссылкой на собственные источники.

«Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов , сообщили источники, но неясно, принял ли он приглашение», - говорится в материале.

Помимо лидера КНР подобное приглашение получили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который «все еще раздумывает» над ответом, и другие мировые лидеры. Сообщается, что ранее на церемонии официального вступления в должность президента США приглашали только послов других стран, главы государств же не посещали это мероприятие.

Напомним, в ноябре Си Цзиньпин заявлял, что Пекин и Вашингтон не должны относиться друг к другу как противники, и допускал развитие в отношениях, несмотря на разногласия. Однако подобное заявление лидера Китая появилось до того, как Трамп пообещал добавить 10% к пошлинам на китайские товары.