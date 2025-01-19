Сторонники президента Юна разгромили суд, который отправил его под стражу

В Сеуле сторонники президента Республики Корея Юн Сок Ёля, которого отстранили от власти, не согласились с решением суда, ворвались в него и начали крушить все на своем пути.

Недовольные решением правосудия люди влетели в Западный окружной суд Сеула, снеся сотрудников полиции. Внутри здания они принялись ломать мебель, стекла и оргтехнику, бросали в полицейских стулья.

По информации агентства Yonhap, в протестах участвуют около 44 тысяч человек - сторонников Юн Сок Еля. Они пришли поддержать лидера нации, которому объявили импичмент, когда в отношении него прошли слушания относительно его возможного ареста

«Президент Юн Сок Ель! Президент Юн! <...> После выдачи ордера разгневанные сторонники президента разбили окна суда и прорвались внутрь в знак протеста, вызвав волнение. Кто-то из них бросил в полицейских пластиковый стул, мусор и другие предметы, в то время как те окружали здание суда», - сообщило СМИ.

Напомним, президента Юн Сок Еля отстранили от управления государством после того, как он ввел военное положение из-за конфликта с оппозицией, воспользовавшись положением конституции Республики Корея, но очень быстро его отменил и отозвал войска.

Затем военное положение было окончательно отменено. но его начали вызывать на допросы по факту случившегося. Он на них не являлся, и тогда появился ордер на его арест. Со второй попытки следователям и другим правоохранителям удалось пробиться в резиденцию президента. Его арестовали и увезли в штаб-квартиру CIO (Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц).

Затем 18 января южнокорейского лидера Юн Сок Еля поместили под стражу. Следователи могут держать его под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре содержания под стражей после задержания в его резиденции.