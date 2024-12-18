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Юн Сок Ель вновь не пришел на допрос по делу о мятеже

Начальник Управления антикоррупционных расследований уверен, что повестки на допрос не принимались намеренно.
Таисия Кваша 2024-12-18 05:59:12
© Фото: Yao Qilin XinHua Globallookpress

Отстраненный в результате импичмента в парламенте президент Южной Кореи Юн Сок Ель вновь не явился на допрос по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Следствие пыталось передать повестки на допрос в администрацию президента и его резиденцию. Однако секретариат и служба безопасности президента отказывалась их принимать, отсылаясь на отсутствие полномочий.

Начальник Управления антикоррупционных расследований О Дон Ун уверен, что повестки на допрос не принимались намеренно. Он заявил, что полиция в праве принять меры в соответствии с законом. Также рассматривался вопрос о запросе ордера на арест Юн Сок Еля.

Напомним, что следствие планировало допросить отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Еля. 15 декабря он не пришел на допрос в полицию, несмотря на то, что следователи отправили повестку еще на прошлой неделе.

#в стране и мире #Южная Корея #импичмент #следствие #Юн Сок Ёль #дело о мятеже
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