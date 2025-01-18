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Yonhap: президента Южной Кореи заключили под стражу

Ожидается, что отстраненный от власти глава государства будет находиться под стражей до 20 суток.
Глеб Владовский 2025-01-18 21:58:46
© Фото: Yao Dawei, XinHua, Global Look Press

Отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля поместили под стражу. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«После выдачи ордера следователи могут держать Юна под стражей до 20 дней, включая те дни, которые он уже провел в центре содержания под стражей после задержания в его резиденции в Сеуле в среду», - говорится в материале.

Отмечается, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юна в связи с обвинениями в том, что он возглавил мятеж и злоупотребил властью, когда объявил военное положение 3 декабря.

По данным агентства, прокуратура проведет дальнейшее расследование и предъявит ему обвинение до истечения 20 дневного срока заключения под стражей.

Ранее сообщалось, что Центральный окружной суд Сеула признал законным арест Юн Сок Еля.

#Южная Корея #Мятеж #заключение под стражу #Юн Сок Ёль #военное положение в Южной Корее
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