Правоохранители Южной Кореи арестовали президента Юна по делу о мятеже

Утром в среду, 15 января, правоохранительным органам со второй попытки удалось арестовать президента Республики Корея Юн Сок Ёля. О задержании сообщило информагентство Yonhap.

«В среду следователи задержали президента Юн Сок Еля, <...> в его резиденции во время второй попытки взять его под стражу для допроса по поводу кратковременного введения им военного положения», - написали журналисты.

Они указали, что автомобильная колонна с Юн Сок Елем покинула территорию президентской резиденции. Они направились к офису CIO (Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц) в Квачхоне, к югу от Сеула.

Также сообщается, что лидера Южной Кореи видели входящим в офис этой организации. Там его должны допросить, прежде чем следователи потребуют ордер для его официального ареста, отметило СМИ.

Задержание Юн Сок Еля стало первым случаем ареста действующего президента.

Прежде следователи, чтобы арестовать президента, начали штурм резиденции при помощи лестниц. Но служба охраны президента Юна препятствовала их вторжению в здание, тогда же предполагалось, что утром 15 января ожидается арест Юн Сок Еля.

Напомним, президента Юна подозревают в организации мятежа в качестве предводителя заговорщиков. Треьтего декабря он ввел военное положение в стране, которое вскоре пообещал отменить и отозвал армию. По его словам, он пошел на такой шаг, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок в Республике Корея.