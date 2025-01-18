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МИД Бразилии сообщил о присоединении Нигерии к БРИКС как страны-партнера

Бразильский МИД отметил, что у Нигерии и объединения БРИКС есть много общего, например, позиция по укреплению сотрудничества государств глобального Юга.
Дарина Криц 2025-01-18 01:38:56
© Фото: Rafael Henrique Keystone Press Agency Globallookpress

Интеграционное объединение БРИКС пополнилось новым партнером - Нигерией. Об этом сообщило министерство иностранных дел Бразилии. Напомним, в этом году председателем группы является эта южноамериканская страна.

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны - партнера сообщества БРИКС», - заявило бразильское внешнеполитическое ведомство.

МИД Бразилии отметило, что у Нигерии и БРИКС много общих интересов, это связано с активной позицией африканского государства по укреплению сотрудничества стран глобального Юга и реформированию международных организаций.

БРИКС - это межгосударственное объединение, которое в 2006 году создали Россия, Китай, Индия и Бразилия, в 2011 году к ним присоединилась ЮАР.

С начала 2024 года к БРИКС примкнули Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В конце 2024 года Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС, Малайзия на это же ответила согласием, а Индонезия стала страной-партнером. В середине декабря в Ливии заявили, что заинтересованы в присоединении к объединению.

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