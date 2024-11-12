В МИД Ливии заявили, что страна заинтересована в присоединении к БРИКС

В правительственных кругах Ливии изучается возможность присоединения страны к БРИКС, заявил исполняющий обязанности главы МИД Правительства национального единства Тахер аль-Баур.

«На самом деле сейчас в правительственных кругах изучаем возможность присоединения к БРИКС. Это нуждается в глубоком изучении и оценке того, какие выгоды, какую пользу получит Ливия от присоединения к БРИКС», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Он отметил заинтересованность ливийской стороны в этом вопросе, однако он пока изучается с учетом пользы, которую может получить страна, став участницей объединения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопросы о вступлении и предоставлении полноправного членства новым странам в БРИКС будут обсуждаться в течение 2025 года.