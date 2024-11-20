Индонезия стала страной-партнером БРИКС

Индонезия приняла приглашение стать партнером БРИКС. Теперь представители страны могут участвовать во встречах объединения. Об этом заявил посол азиатского государства в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш.

«Теперь мы уже являемся страной-партнером БРИКС. Преимущества статуса означают, что мы можем участвовать во встречах БРИКС, конечно, не в качестве члена», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, недавно стало известно, что Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Сейчас оно активно рассматривается, заявил посол страны в РФ.

Ранее сообщалось, что 13 государств по итогам саммита БРИКС в Казани получили статус партнеров. Российский президент Владимир Путин отметил, что список стран-партнеров согласован, но не стал озвучивать полный перечень.