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Индонезия стала страной-партнером БРИКС

Теперь представители государства могут участвовать во встречах объединения.
Сергей Лебедев 2024-11-20 11:35:33
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Индонезия приняла приглашение стать партнером БРИКС. Теперь представители страны могут участвовать во встречах объединения. Об этом заявил посол азиатского государства в РФ Хосе Антонио Морато Тавареш.

«Теперь мы уже являемся страной-партнером БРИКС. Преимущества статуса означают, что мы можем участвовать во встречах БРИКС, конечно, не в качестве члена», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, недавно стало известно, что Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве партнера. Сейчас оно активно рассматривается, заявил посол страны в РФ.

Ранее сообщалось, что 13 государств по итогам саммита БРИКС в Казани получили статус партнеров. Российский президент Владимир Путин отметил, что список стран-партнеров согласован, но не стал озвучивать полный перечень.

#в стране и мире #брикс #индонезия #посол #объединение #приглашение
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