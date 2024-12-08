Малайзия ответила согласием на приглашение стать партнером БРИКС

Азиатское государство Малайзия ответила согласием на приглашение стать страной - партнером БРИКС. Власти страны дали соответствующий ответ России, в этом году председательствующей в объединении. Об этом ТАСС рассказал малайский посол в РФ Чеонг Лун Лай.

«И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», - сообщил собеседник агентства.

Чеонг Лун Лай напомнил, что в середине ноября его страна получила официальное приглашение стать частью БРИКС в качестве партнера. Это произошло 11 ноября, после проведенного в октябре саммита объединения в Казани. Тогда же еще 13 государств получили статус партнеров.

Во время завершения саммита глава Республики Сербской Милорад Додик попросил президента РФ Владимира Путина включить его страну в сообщество в любой возможной форме.

Страны-основатели БРИКС 27 октября выразили сильную поддержку присоединения Малайзии к организации, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим после встречи с коллегой из Эфиопии доктором Абием Ахмедом Али. В качестве нового партнера БРИКС Малайзию приняли Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия и Южная Африка, заявки других стран были отложены.

Еще одним партнером БРИКС стала Индонезия, получив возможность участвовать во встречах группы.