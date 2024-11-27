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Путин: Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

О приглашении Казахстана российский президент заявил после переговоров с Касым-Жомарт Токаевым в Астане.
Сергей Лебедев 2024-11-27 20:15:12
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Казахстану направление приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану.

«На встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории - государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», - сказал российский лидер.

Напомним, сейчас в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Также в объединение входят страны-партнеры - это Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.

Членство в БРИКС дает странам экономические выгоды, больше возможностей для коммуникации и возможность лидеров стран-участниц встречаться в неформальной обстановке.

#Владимир Путин #Казахстан #брикс #Астана
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