Путин: Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

Казахстану направление приглашение для получения статуса государства-партнера БРИКС. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе государственного визита в Астану.

«На встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории - государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», - сказал российский лидер.

Напомним, сейчас в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Также в объединение входят страны-партнеры - это Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда и Узбекистан.

Членство в БРИКС дает странам экономические выгоды, больше возможностей для коммуникации и возможность лидеров стран-участниц встречаться в неформальной обстановке.