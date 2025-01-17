Гренландский министр негативно отреагировала на идею стать частью США

В Гренландии представители власти отреагировали на предложение острову стать частью США.

Так, Наая Натаниэльсен, министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии, заявила. что ее родина не хочет быть частью американского государства. Вместе с этим, гренландцы, по ее словам, не хотят быть и частью Королевства Дания.

Натаниэльсен допускает вариант сотрудничества, которое было бы полезно обеим сторонам - Гренландии и США, и предложила расширить деловое сотрудничество.

«Мы не хотим быть частью Соединенных Штатов. Мы не датчане и не американцы. Но мы видим широкие возможности для заключения сделки, которая могла бы принести пользу обеим нашим странам», - цитирует ее слова RT.

Также в статье для американской газеты The Washington Post гренландская чиновница написала о большом потенциале для развития экономики ее страны и геологических ресурсах.

Десять жней назад избранный президент США Дональд Трамп озвучил идею покупки острова Гренландия Соединенными Штатами. Такое приобретение выгодно по многим факторам: у острова есть стратегическое значение для ВС США, это также укрепит американское влияние в Западном полушарии, и предоставит кратчайший путь из Европы в Северную Америку.

После этих заявлений Трампа в Конгрессе США даже подготовили законопроект о покупке Гренландии.

Бывший глава МИД острова, депутат парламента и председатель главной оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг сообщил, что только 0.0001% жителей Гренландии хотят стать американцами. При этом нынешний министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт указал, что власти с нетерпением ждут разговора с администрацией Трампа. Он готов обсудить сотрудничество в сфере бизнеса и добычи критически важных минералов.