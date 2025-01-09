МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Гренландии выразили готовность поговорить с Трампом

Ранее Трамп заявил о желании купить остров. Он называл такое приобретение «абсолютной необходимостью для США».
Карина Тазетдинова 2025-01-09 19:48:40
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Global Look Press

Власти Гренландии с нетерпением ждут разговора с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, сказал министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт. В частности, они выразили готовность обсудить сотрудничество в сфере бизнеса и даже добычи критически важных минералов.

«Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США», — следует из пресс-релиза.

При этом в сообщении отметили, что остров принадлежит народу и только он может решать судьбу Гренландии. Тем не менее, власти приветствуют интерес стран к сотрудничеству с ними.

Напомним, что Гренландия является автономной частью Дании с 2009 года. До этого остров был колонией страны. Такой самостоятельный статус часто подчеркивается властями, накануне министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссе завил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят жители, но вряд ли будет в составе США.

В декабре 2024 года Дональд Трамп высказался о желании купить остров и назвал такую покупку «абсолютной необходимостью». По данным Reuters, новый глава Белого дома не исключает применения дипломатических и экономических сил, чтобы «надавить» на Данию и заставить передать стратегически важный остров.

#Трамп #Гренландия #Дания #бизнес #Сотрудничество #остров #минералы #ископаемые #Вивиан Мотцфельдт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 