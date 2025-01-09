Власти Гренландии выразили готовность поговорить с Трампом

Власти Гренландии с нетерпением ждут разговора с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, сказал министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт. В частности, они выразили готовность обсудить сотрудничество в сфере бизнеса и даже добычи критически важных минералов.

«Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США», — следует из пресс-релиза.

При этом в сообщении отметили, что остров принадлежит народу и только он может решать судьбу Гренландии. Тем не менее, власти приветствуют интерес стран к сотрудничеству с ними.

Напомним, что Гренландия является автономной частью Дании с 2009 года. До этого остров был колонией страны. Такой самостоятельный статус часто подчеркивается властями, накануне министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссе завил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят жители, но вряд ли будет в составе США.

В декабре 2024 года Дональд Трамп высказался о желании купить остров и назвал такую покупку «абсолютной необходимостью». По данным Reuters, новый глава Белого дома не исключает применения дипломатических и экономических сил, чтобы «надавить» на Данию и заставить передать стратегически важный остров.