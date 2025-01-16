Только 0.0001% жителей Гренландии хотят стать американцами

Подавляющее большинство жителей Гренландии хотели бы получить независимость от Королевства Дании, таковых оказалось 75% населения.

При этом только 0.0001% гренландцев видят себя гражданами США. Такие результаты озвучил бывший министр иностранных дел острова в 2021 году, депутат парламента и председатель главной оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг.

«Всего 0,0001% населения. 75% выступают за независимость. Но лишь незначительное меньшинство - за то, чтобы стать американскими гражданами», - сообщил он РИА Новости.

Напомним, что 7 января этого года избранный президент США Дональд Трамп выразил мнение, что остров Гренландия должен стать частью Соединенных Штатов. По его мнению, это стратегически важно для страны, в первую очередь, для безопасности США. На следующий день стало известно, что почти 90% датчан высказались против передачи острова США.

При этом в Конгрессе США уже подготовили законопроект о покупке Гренландии, это произошло 13 января по местному времени. Документ получил название Make Greenland Great Again Act.