В Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии

В Конгрессе США провели подготовку законопроекта о приобретении Гренландии. По информации агентства Reuters, данным вопросом занялись члены Республиканской партии, чтобы избранный президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность имел бы возможность начать соответствующие переговоры.

Уточняется, что проект закона получил название Make Greenland Great Again Act, что созвучно лозунгу предвыборной кампании Трампа Make America Great Again.

«Союзники-республиканцы в Палате представителей США пытаются заручиться поддержкой законопроекта о разрешении переговоров о покупке Гренландии, согласно копии законопроекта, распространенной среди соавторов в понедельник. Законопроект называется Make Greenland Great Again Act», - указал автор статьи.

В документе указано, что после инаугурации 20 января и вступления в должность президента США у Дональда Трампа появится возможность вести переговоры с Королевством Дания о приобретении острова. Если сделка состоится, продолжает СМИ, у Трампа будет пять дней на то, чтобы передать соответствующим комитетам Конгресса США соглашение и все необходимые материалы.

Напомним, заявления Трампа о намерении купить Гренландию появились 7 января 2025 года. По его убеждению, этот остров должен стать частью Соединенных Штатов «для защиты от китайской и российской угроз».