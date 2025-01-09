Reuters: Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. Он не исключает применения дипломатических и экономических сил, чтобы «надавить» на Данию и заставить передать стратегически важный остров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным источника, Трамп заинтересован в приобретении Гренландии, потому что остров имеет стратегическое значение для ВС США. Такая крупная покупка нужна Штатам для укрепления своего влияния в Западном полушарии. Кроме того, кратчайший путь из Европы в Северную Америку пролегает как раз через Гренландию.

Новый президент США захотел купить этот арктический остров еще в 2019 году, но тогда получил отказ от Гренландии и Дании.

В декабре 2024 года избранный американский президент Дональд Трамп высказался о желании купить Гренландию и назвал такую покупку «абсолютной необходимостью для США». В Дании тут же возмутились и осудили желание Трампа купить остров. Министр иностранных дел страны Ларс Люкке Расмуссе после такого заявил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят жители, но вряд ли будет в составе США.