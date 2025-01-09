МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии

Остров нужен новому американскому президенту, чтобы усилить влияние США в Западном полушарии.
Виктория Бокий 2025-01-09 12:40:09
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. Он не исключает применения дипломатических и экономических сил, чтобы «надавить» на Данию и заставить передать стратегически важный остров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным источника, Трамп заинтересован в приобретении Гренландии, потому что остров имеет стратегическое значение для ВС США. Такая крупная покупка нужна Штатам для укрепления своего влияния в Западном полушарии. Кроме того, кратчайший путь из Европы в Северную Америку пролегает как раз через Гренландию.

Новый президент США захотел купить этот арктический остров еще в 2019 году, но тогда получил отказ от Гренландии и Дании.

В декабре 2024 года избранный американский президент Дональд Трамп высказался о желании купить Гренландию и назвал такую покупку «абсолютной необходимостью для США». В Дании тут же возмутились и осудили желание Трампа купить остров. Министр иностранных дел страны Ларс Люкке Расмуссе после такого заявил, что Гренландия может стать независимой, если этого захотят жители, но вряд ли будет в составе США.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания #остров #покупка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 