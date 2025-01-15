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Yonhap: начался штурм резиденции президента Юна с помощью лестниц

Пробираясь к резиденции лидера Южной Кореи, следователи столкнулись с баррикадами, которые возвела служба охраны президента.
Дарина Криц 2025-01-15 02:58:48
© Фото: Sh90467Shiv, X.com

В Республике Корея утром 15 января следователи попали на территорию резиденции президента Юн Сок Ёля с помощью лестниц.

Примерно в 07:30 по местному времени множество сотрудников полиции вошли в резиденцию президента в центре Сеула, чтобы задержать главу государства Юна и обыскать его жилище.

«В среду следователи использовали лестницы, чтобы проникнуть в резиденцию президента при второй попытке задержать отстраненного от должности президента Юн Сок Еля за кратковременное введение им военного положения», - написало местное информагентство Yonhap.

Журналисты отмечают, что сначала правоохранителей заблокировали сотрудники службы безопасности президента, установив у входа баррикаду при помощи транспортных средств. Кроме службы охраны, следователей у входа заблокировала группа законодателей из правящей Партии народной власти и адвокаты Юна.

Напомним, для ареста отстраненного от власти Юн Сок Еля привлекли порядка трех тысяч полицейских. Также возле резиденции собралась большая толпа - около 6,5 тысячи сторонников президента. Служба безопасности президента не пропустила следователей в здание.

#в стране и мире #Южная Корея #республика корея #Юн Сок Ёль #штурм резиденции
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