Yonhap: начался штурм резиденции президента Юна с помощью лестниц

В Республике Корея утром 15 января следователи попали на территорию резиденции президента Юн Сок Ёля с помощью лестниц.

Примерно в 07:30 по местному времени множество сотрудников полиции вошли в резиденцию президента в центре Сеула, чтобы задержать главу государства Юна и обыскать его жилище.

«В среду следователи использовали лестницы, чтобы проникнуть в резиденцию президента при второй попытке задержать отстраненного от должности президента Юн Сок Еля за кратковременное введение им военного положения», - написало местное информагентство Yonhap.

Журналисты отмечают, что сначала правоохранителей заблокировали сотрудники службы безопасности президента, установив у входа баррикаду при помощи транспортных средств. Кроме службы охраны, следователей у входа заблокировала группа законодателей из правящей Партии народной власти и адвокаты Юна.

Напомним, для ареста отстраненного от власти Юн Сок Еля привлекли порядка трех тысяч полицейских. Также возле резиденции собралась большая толпа - около 6,5 тысячи сторонников президента. Служба безопасности президента не пропустила следователей в здание.