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Служба охраны президента Юна вновь не пустила следователей для его ареста

Полиция Сеула готовится арестовать президента Юн Сок Еля, несмотря на продолжающееся сопротивление его сил безопасности.
Дарина Криц 2025-01-15 00:44:12
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress

В южнокорейской столице продолжаются попытки арестовать временно отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. К резиденции прибыли три тысячи сотрудников полиции, они пытаются зайти на территорию для его задержания.

Как сообщает местное агентство Yonhap, подразделение при Командовании обороны Сеула пообещало предоставить доступ к президентской резиденции следователям из CIO, полиции и министерства обороны. Соответствующий запрос направляло Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO).

В настоящее время у резиденции также собралось и немалое количество сторонников временно отстраненного президента Юна.

«Военное подразделение, охраняющее президентскую резиденцию, во вторник одобрило вход сотрудников полиции и антикоррупционного агентства в президентскую резиденцию для задержания отстраненного от должности президента Юн Сок Еля», - отмечает информагентство со ссылкой на официальные лица.

СМИ отмечает, что в среду утром ожидается арест Юн Сок Еля. Эта попытка задержать южнокорейского лидера стала второй. 31 декабря 2024 года Южнокорейский суд Западного округа Сеула выдал на то ордер.

Третьего января к резиденции президента Южной Кореи отправились около 2 700 полицейских для охраны общественного порядка. Также там заметили правоохранительные органы.

Шестого января полиция по поручению CIO получила право на арест президента Юна. Напомним, его обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью в связи с введением военного положения в Южной Корее в начале декабря 2024 года.

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