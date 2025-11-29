МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
New York Post: Ермак заявил, что пойдет на фронт после отставки

Ушедший в отставку Андрей Ермак заявил, что не хочет «создавать проблем для Зеленского», поэтому идет на фронт.
Виктория Бокий 29-11-2025 05:22
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что отправится на фронт. Об этом он рассказал в интервью New York Post.

Накануне в квартире Ермака прошли обыски. В интервью американскому изданию он добавил, что таким образом его «опозорили». Кроме того, он считает себя «честным и порядочным» человеком.

«Я не хочу создавать проблем для Зеленского: я еду на фронт. Я честный и порядочный человек», — приводит слова Ермака Life.

Напомним, Андрей Ермак ушел в отставку накануне. До этого к нему с обысками пришли НАБУ и САП. Эта новость ошеломила ближайших союзников Украины. Так, к слову, вице-премьер польского правительства и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш потребовал от украинского правительства объяснений после обыска в квартире Ермака. По мнению польского чиновника, коррупционный скандал в Киеве может существенно отдалить Украину от ее возможного вступления в Евросоюз. Он добавил, что страна без прозрачности в сфере борьбы с коррупцией не может присоединиться к объединению

Также конгрессвумен США Анна Паулина Луна прокомментировала отставку уже бывшего главы офиса Зеленского. Она считает, что Соединенным Штатам необходимо проверять деньги, которые они отправляют Украине.

#Украина #обыски #отставка #офис зеленского #Андрей Ермак
