Конгрессвумен Луна прокомментировала отставку Ермака

Накануне глава офиса Зеленского ушел в отставку.
Виктория Бокий 29-11-2025 01:28
© Фото: Oleksandr Klymenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Обыски в квартире экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и его отставка говорят о необходимости аудита финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву. Об этом заявила член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

«Не понимаете, почему нам следовало проверять деньги, отправляемые на Украину? Коррупция», - говорится в ее сообщении.

Напомним, в пятницу Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура пришли с обысками к Ермаку. Чуть позже эту информацию подтвердил и сам бывший глава офиса Зеленского.

Бывший народный депутат Украины Владимир Олейник в разговоре со «Звездой» заявил, что обыски у главы киевской администрации Андрея Ермака - это попытка оказать давление непосредственно на Зеленского. По мнению Олейника, Ермак - один из тех, кто был во главе этой «ОПГ, которая занималась мародерством».

В этот же день Андрей Ермак написал заявление об отставке. Известно, что в субботу пройдут собеседования с кандидатами на замену экс-главы офиса киевской администрации.

#Украина #отставка #Андрей Ермак #коррупция на Украине #анна паулина луна
