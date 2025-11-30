МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

НАБУ и САП пришли с обысками к Андрею Ермаку

Обыски проходят в правительственном квартале.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 09:22
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что обыски проходят в правительственном квартале. Всего там около 10 сотрудников антикоррупционных органов, передают местные СМИ.

Напомним, украинские СМИ утверждают, что материалы для выдвижения обвинений против Андрея Ермака и секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова уже собраны НАБУ. Детективы допросили Умерова 25 ноября, он выступал в качестве свидетеля по коррупционному делу.

Незадолго до этого следователи пришли с обысками и к ближайшему соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Именно с него началось громкое дело о коррупции, предпринимателя подозревают в хищении части средств госзаказа, связанного с оборонными нуждами.

Бывший депутат Рады Олег Царев в эфире программы «Между тем» на «Звезде» рассказал, что «мораторий» на публикацию НАБУ данных о причастности Зеленского и Ермака заказан Европой. А ФБР это позволяет, поскольку таким образом можно держать главу киевского режима «в тонусе».

#в стране и мире #Украина #обыски #коррупционный скандал #Андрей Ермак #НАБУ #сап
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 