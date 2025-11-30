Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что обыски проходят в правительственном квартале. Всего там около 10 сотрудников антикоррупционных органов, передают местные СМИ.

Напомним, украинские СМИ утверждают, что материалы для выдвижения обвинений против Андрея Ермака и секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова уже собраны НАБУ. Детективы допросили Умерова 25 ноября, он выступал в качестве свидетеля по коррупционному делу.

Незадолго до этого следователи пришли с обысками и к ближайшему соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Именно с него началось громкое дело о коррупции, предпринимателя подозревают в хищении части средств госзаказа, связанного с оборонными нуждами.

Бывший депутат Рады Олег Царев в эфире программы «Между тем» на «Звезде» рассказал, что «мораторий» на публикацию НАБУ данных о причастности Зеленского и Ермака заказан Европой. А ФБР это позволяет, поскольку таким образом можно держать главу киевского режима «в тонусе».