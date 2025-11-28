Польша потребовала от Украины объяснений после обыска в доме Ермака

Вице-премьер польского правительства и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Украины объяснений после обыска у главы офиса Владимира Зеленского. Оперативники НАБУ и антикоррупционной прокуратуры явились в дом к Андрею Ермаку. В отношении одного из ближайших соратников главы киевского режима готовится подозрение, утверждает украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений», - заявил Косиняк-Камыш.

По его мнению, коррупционный скандал в Киеве может существенно отдалить Украину от ее возможного вступления в Евросоюз. Страна без прозрачности в сфере борьбы с коррупцией не может присоединиться к объединению, полагает Косиняк-Камыш.

Об обысках у Ермака стало известно сегодня днем. Экс-депутат Рады Владимир Олейник предположил, что это попытка надавить на Владимира Зеленского. По мнению бывшего парламентария, Ермак один из тех, кто стоит во главе объединенной преступной группировки, занимавшейся мародерством на Украине. Поэтому действия НАБУ и САП вполне ожидаемы, считает Олейник.

На этой неделе в НАБУ допросили секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-министра обороны Украины Рустема Умерова. Пока - в статусе подозреваемого. О чем спрашивали и что отвечал Умеров - неизвестно. В пресс-службе НАБУ лишь сообщили, что разговор с чиновником получился конструктивным, он ответил на все поставленные вопросы. Напомним, 10 ноября на Украине началось расследование самого громкого в ее истории коррупционного дела. Под подозрением оказалось ближайшее окружение Владимира Зеленского. Речь идет о многомиллионных хищениях в энергетической и оборонной сфере.

* - Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.