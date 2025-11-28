МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ермак написал заявление об отставке

Владимир Зеленский заявил, что завтра состоятся собеседования с возможными кандидатами на замену Ермаку.
Ян Брацкий 28-11-2025 18:22
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подал в отставку. Об этом глава киевского режима сообщил в видеообращении в своем Telegram-аккаунте.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», - сказал Зеленский.

Он намерен перезагрузить работу офиса. Завтра должны состояться собеседования с кандидатами на замену Ермаку.

Сегодня детективы НАБУ и антикоррупционной прокуратуры пришли в дом Ермака с обысками. Следственные мероприятия проводились в правительственном квартале. Украинские паблики писали о выдвижении обвинений в адрес руководителя главы офиса Зеленского. Обыски у Андрея Ермака вызвали переполох в Польше. Министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева объяснений. По мнению польской стороны, без прозрачной системы по борьбе с коррупцией Украине не попасть в Евросоюз. 

Бывший депутат Украины Владимир Олейник предположил, что обыски у Ермака могут быть попыткой надавить на Владимира Зеленского. Ермак был одним из тех, кто стоял у руля ОПГ, занимавшейся мародерством на Украине, уверен экс-парламентарий.  

#Украина #Зеленский #Киев #ермак #отставка
