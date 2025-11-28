Ермак рассказал, что обыски НАБУ проходят у него в квартире

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) проводят обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома», - написал Ермак.

В сообщении указано, что сотрудникам НАБУ и САП был предоставлен полный доступ к дому. С правоохранителями работают адвокаты главы офиса Зеленского. Ермак оказал им полное содействие.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал три причины обысков. Он считает, что проверки в доме связаны с тем, что Ермак отдавал приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. Второй причиной он указал его участие в схемах ближайшего соратника Зеленского Тимура Миндича. Также он подчеркнул, что есть объект, который Ермак «отжимал». По его словам, это задокументировано.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.