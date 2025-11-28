Обыски НАБУ у главы киевской администрации Андрея Ермака - это попытка оказать давление непосредственно на Владимира Зеленского. Такое мнение выразил политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник в разговоре со «Звездой».

По его мнению, действия Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины вполне ожидаемы. Благодаря «пленкам Миндича» стало известно, что Ермак - один из тех кто, по выражению Оленийка, был во главе этой «ОПГ, которая занималась мародерством». Экс-депутат считает, что силовики предупредили Зеленского о том, что следующим после ударившегося в бега совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича под подозрение попадут и Ермак, и бывший украинский министр обороны Рустем Умеров. Американцы, считает экс-депутат, поняли, что Ермака надо «убирать с шахматной доски». При этом Олейник считает Ермака «держателем общака» киевского режима.

«Все потоки сходились к Зеленскому и Ермаку. И, помимо этого, Ермак выполнял функцию учета и откатов западным руководителям», - пояснил экс-депутат.

Олейник уверен, что «в доле» с Зеленским и Ермаком были многие западные руководители, например, президент Франции Эмманюэль Макрон. По мнению экс-депутата, в коррупционных схемах не замешаны только премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Венгрии Виктор Орбан, критикующие киевский режим за коррупцию и мародерство. Олейник считает, что американцам нужны данные и на демократов в США, которые состоят «в доле» по Украине. Он напомнил, что в ходе избирательной кампании тогдашний кандидат в президенты Дональд Трамп заявил о том, что американские налогоплательщики отправляют деньги на Украину, потом часть денег переходит к Хантеру Байдену, а от него - к экс-президенту США Джо Байдену. Олейник назвал это «коррупционным круговоротом в отношении отмывания денег».

«У Ермака сейчас два варианта - или самостоятельно взять на себя всю вину, или дать показания на других участников. То есть заключить сделку со следствием, чтобы поймать более крупную рыбу. В этом заинтересованы американцы. Американцы выбивают стул из-под Зеленского. Потому что слишком много знает Ермак. Они не просто близнецы-братья, они сиамские близнецы. И попытка отделить хирургическим путем одного от другого может закончиться смертью другой половинки», - сказал Олейник.

Экс-депутат считает, что именно поэтому Зеленский так долго держался и держится за Ермака. Но сегодня он его «сдал». Это следует из того, что Ермак не сопротивляется проведенным обыскам. А проводились они потому, что у НАБУ и САП есть «пленки Миндича» и записи совещаний Ермака с руководителями украинских силовых структур - СБУ, ГУР, Генпрокуратуры - о том, как противодействовать детективам НАБУ. Ермак, по мнению Олейника, был руководителем группы, которая проводила операцию через изменение законодательства, с целью подчинения НАБУ и САП «ручному» генеральному прокурору.

Олейник не исключает, что в конце концов прийти с обысками могут и к самому Зеленскому. Экс-депутат пояснил, что в украинской конституции не написано, что продлеваются сроки полномочий президента при военном положении, а ведь конституция - это нормы прямого действия. И если Зеленского привлекут к суду, речь будет идти о том, что с мая 2024 года он «самозванец», а не президент. Причем эта формула может быть использована и адвокатами Зеленского: «я сказал, что я президент, они поверили, а я мошенник», потому что коррупция и мошенничество - это разные статьи, это разная ответственность, пояснил Олейник.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят обыски в доме главы офиса Владимира Зеленского Ермака. Отмечалось, что сотрудникам НАБУ и САП был предоставлен полный доступ к дому. С правоохранителями работают адвокаты главы офиса Зеленского. Ермак оказал им полное содействие.

До этого экс-депутат Рады Олег Царев в разговоре со «Звездой» выразил мнение, что «мораторий» на публикацию данных, которые могут доказать причастность Зеленского и Ермака к скандальному коррупционному делу, является инициативой западных кураторов. Со слов Царева, главе киевского режима не дали бы паузу, если бы того не захотело ФБР. Здесь важно не столько исполнение, сколько факт угрозы - предупреждения о разоблачении помогают держать Зеленского «в тонусе», объяснил экс-нардеп.