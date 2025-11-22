МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков рассказал о возможной поездке Путина в новые регионы

В настоящее время в графике президента поездка в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область.
Марина Крижановская 22-11-2025 09:59
© Фото: Kremlin Pool, via, Global Look Press

Российский президент Владимир Путин до конца 2025 года может совершить поездку в вошедшие в состав РФ в 2022 году регионы - Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, исключать этой поездки не стоит, хотя и в расписании президента она не стоит. Об этом он рассказал РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

«Пока нет точно в графике. Но исключать этого нельзя», - сказал Песков.

В марте 2023 года президент России посетил город Мариуполь в ДНР. Тогда он заявил, что его визит туда давно назрел, нужно было посмотреть, как идут восстановительные работы. Прибыв в российский город, Владимир Путин пообщался на улице с местными жителями и даже зашел в гости к некоторым. Находясь в Мариуполе, он сам был за рулем авто и, по его словам, даже нарушил ПДД, не пристегнув ремень безопасности, чтобы была возможность быстро покинуть автомобиль.

В апреле того же года глава государства проинспектировал штаб группировки войск «Днепр». Заслушав доклады, он ознакомился с обстановкой на Херсонском и Запорожском направлениях.

