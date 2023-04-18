Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении
Глава государства заслушал доклады военных.
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress
Российский президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля.
Глава государства выяснил обстановку на Херсонском и Запорожском направлениях, заслушав доклады военных.
Напомним, в конце марта Владимир Путин посетил Мариуполь. В ходе визита президент осмотрел новые жилые кварталы города и заявил, что они ничем не хуже московских.
Также глава государства за рулем автомобиля лично оценил состояние дорог в Мариуполе. На пассажирском сидении рядом с ним находился заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.