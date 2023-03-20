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Жители Мариуполя поделились подробностями встречи с Путиным

Владислав Кустов
03:18 20.03.2023
По словам местных жителей, они не могли поверить, что смогут лично познакомиться с президентом страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда»
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Жители Мариуполя Владимир и Лидия Тараценко рассказали корреспонденту «Звезды» о внезапной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Это было совершенно неожиданно. Мы и во сне не думали такое увидеть. Жена говорит, пойди узнай, что там такое. Я говорю: оно мне надо? А потом второй раз выхожу на кухню, смотрю что-то серьезное. Думал, может, Пушилин приехал или кто-то такой из начальства. Одеваюсь, быстренько выхожу на улицу. Там ребята говорят: Путин приехал. Я говорю: как Путин? Не может быть», - поделился Владимир Тараценко.

По словам мужчины, некоторые жители дома рассказали российскому лидеру о проблемах с получением заработной платы и выдачей паспортов РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали местные жители.

«Ребята там пожаловались, что зарплату 3 месяца не платят, российский паспорт тяжело получить, долго надо ждать, очереди большие, ну вообще с документами немножко сложновато», - рассказал он.

После беседы на улице мариупольцы пригласили главу государства посмотреть новые квартиры.

«Посмотрел, поблагодарил нас. Мы ему тоже спасибо сказали, пожелали здоровья и удачи», - добавил житель Мариуполя.

Ранее были опубликованы кадры поездки президента России Владимира Путина по Мариуполю. На них видно, как российского лидера в поездке сопровождает вице-премьер Марат Хуснуллин, который из окна автомобиля демонстрировал главе государства ход строительных работ в Мариуполе и улучшения в городе.

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