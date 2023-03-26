Путин рассказал, как нарушил ПДД по время поездки за рулем в Мариуполе

Глава государства объяснил, что не пристегнул ремень, чтобы иметь возможность быстро покинуть автомобиль.

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Президент России Владимир Путин рассказал, как нарушил одно из правил дорожного движения во время рабочей поездки в Мариуполь.

Глава государства объяснил, что передвигался за рулем по городу, не пристегнув ремень безопасности, чтобы была возможность быстро покинуть автомобиль.

«В таких условиях лучше не пристегиваться. Лучше иметь возможность быстро выйти из машины», - сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

На прошлой неделе российский лидер в ходе своей рабочей поездки в Мариуполь ознакомился с ходом его благоустройства. В частности, за рулем авто Путин оценил состояние городских дорог. На пассажирском сидении рядом с ним находился заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.