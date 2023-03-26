Путин заявил, что жилые кварталы в Мариуполе ничем не хуже московских

В ходе визита президент осмотрел новые жилые кварталы города и восстановительные работы на других объектах.

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Президент России Владимир Путин считает, что его визит в Мариуполь давно назрел, пора было поехать и посмотреть, как идут восстановительные работы в городе. Об этом он рассказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

«Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы. Что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», - объяснил глава государства.

По его словам, он осмотрел медицинскую клинику, объекты образования, филармонию, парки и общественные пространства. Путин также увидел новые жилые комплексы, по его мнению, они не отличаются от хороших московских или петербургских кварталов.

«Это чисто рабочая поездка давно назрела. И с людьми было важно, конечно, (пообщаться. - Прим.ред.). Это, честно говоря, неожиданный был контакт», - добавил российский лидер.

В интервью президент также рассказал, как во время поездки в Мариуполь, находясь за рублем автомобиля, нарушил правила дорожного движения.

Путин 19 марта отправился с рабочей поездкой в Мариуполь. В поездке его сопровождал вице-премьер России Марат Хуснуллин.