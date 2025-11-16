Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска и других населенных пунктов

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений с освобождением города Купянск, а также других населенных пунктов - Ямполя, Петропавловки, Новоселовки, а также поселка Ставки.

Со взятием под контроль Купянска (Харьковская область) министр поздравил военнослужащих 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 1486-го гвардейского мотострелкового полка.

С освобождением Петропавловки (Харьковская область) Белоусов поздравил личный состав 121-го мотострелкового полка. С овладением Новоселовкой (ДНР) - бойцов и командиров 252-го мотострелкового полка.

Министр хорошими словами вспомнил и личный состав 169-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла Ямполь (ДНР). Поздравления достались военнослужащим 254-го мотострелкового полка - они освободили Ставки (ДНР).

Андрей Белоусов отметил, что военнослужащие мужественно исполняют долг в упорных боях с противником. Они уверенно движутся вперед, показывая пример упорства и стойкости. Министр добавил, что в результате действий бойцов и командиров вышеозначенных соединений противник несет серьезные потери и отступает.

