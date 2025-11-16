Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что соединения группировки «Запад» освободили Купянск. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании.

Путин заслушал главу Генштаба ВС РФ и командующих группировок «Запад» и «Юг». Кроме того, он представил нового командующего южной группировки Сергея Медведева.

Новый командующий доложил главе государства, что населенный пункт Константиновка планируют освободить к середине декабря. Путин отметил, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен.

Глава государства заявил, что все задачи, которые ставились перед группировкой «Запад» на совещании 25 октября, выполнены.