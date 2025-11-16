МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герасимов заявил, что соединения группировки «Запад» освободили Купянск

Глава Генштаба ВС РФ доложил Владимиру Путину об обстановке на фронте.
Константин Денисов 20-11-2025 22:28
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что соединения группировки «Запад» освободили Купянск. Об этом он доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании.

Путин заслушал главу Генштаба ВС РФ и командующих группировок «Запад» и «Юг». Кроме того, он представил нового командующего южной группировки Сергея Медведева.

Новый командующий доложил главе государства, что населенный пункт Константиновка планируют освободить к середине декабря. Путин отметил, что украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен.

Глава государства заявил, что все задачи, которые ставились перед группировкой «Запад» на совещании 25 октября, выполнены.

#ВС РФ #Украина #Владимир Путин #валерий герасимов #Генштаб
