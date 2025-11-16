Опубликованы кадры боев за Купянск в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры боев за город Купянск. Российское оборонное ведомство отметило, что он находится в Харьковской области. О его освобождении вчера сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Отмечено, что город взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Запад». Они овладели им в результате активных и решительных действий, добавили в МО РФ.

Ранее президент России Владимир Путин упоминал, что в районе Купянска удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ. Путин уточнил, что он имеет в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию.

При этом сегодня Минобороны России отметило, что в данный момент продолжается уничтожение боевиков, которые находятся на левом берегу реки Оскол. Помимо этого, отмечено, что подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Радостное в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.