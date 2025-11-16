МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры боев за Купянск в Харьковской области

Город освобожден подразделениями группировки войск «Запад».
21-11-2025 13:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за город Купянск. Российское оборонное ведомство отметило, что он находится в Харьковской области. О его освобождении вчера сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. 

Отмечено, что город взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Запад». Они овладели им в результате активных и решительных действий, добавили в МО РФ. 

Ранее президент России Владимир Путин упоминал, что в районе Купянска удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ. Путин уточнил, что он имеет в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию. 

При этом сегодня Минобороны России отметило, что в данный момент продолжается уничтожение боевиков, которые находятся на левом берегу реки Оскол. Помимо этого, отмечено, что подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение населенного пункта Радостное в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#освобождение #Харьковская область #купянск #группировка запад
