Минобороны России продемонстрировало видео с боями за населенные пункты Ямполь, Новоселовка, а также Ставки. Об их освобождении сообщалось сегодня.

Новоселовка находится на территории Донецкой Народной Республики. Ее освободили подразделения группировки войск «Запад». Военнослужащие той же группировки взяли под контроль и Ставки - они также находятся на территории ДНР.

Эти же утверждения верны и для населенного пункта Ямполь - он находится в Донецкой Народной Республике, и им овладели штурмовики группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что войска группировки войск «Восток» освободили Радостное. Уточняется, что этот населенный пункт находится на территории Днепропетровской области. Также российское оборонное ведомство показало и кадры боев за это село.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.