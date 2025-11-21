МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало бои за Ямполь, Новоселовку и Ставки

На кадрах видно, как российские военнослужащие штурмуют вражеские укрепления, а также наносят огневое поражение неприятелю.
21-11-2025 15:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с боями за населенные пункты Ямполь, Новоселовка, а также Ставки. Об их освобождении сообщалось сегодня.  

Новоселовка находится на территории Донецкой Народной Республики. Ее освободили подразделения группировки войск «Запад». Военнослужащие той же группировки взяли под контроль и Ставки - они также находятся на территории ДНР.

Эти же утверждения верны и для населенного пункта Ямполь - он находится в Донецкой Народной Республике, и им овладели штурмовики группировки войск «Запад».

Ранее сообщалось, что войска группировки войск «Восток» освободили Радостное. Уточняется, что этот населенный пункт находится на территории Днепропетровской области. Также российское оборонное ведомство показало и кадры боев за это село. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #ставки #Новоселовка #группировка запад #Ямполь
