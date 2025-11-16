МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ за неделю освободили 16 населенных пунктов в зоне спецоперации

Группировка войск «Восток» полностью взяла под контроль село Радостное в Днепропетровской области.
21-11-2025 13:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За последнюю неделю российские силы установили контроль над 16 населенными пунктами в зоне спецоперации, следует из сводки Минобороны России. Среди занятых территорий - город Купянск в Харьковской области.

В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Восток» завершили освобождение Радостного и продолжают продвижение вглубь обороны противника. Параллельно группировка «Запад» завершила освобождение Купянска, после чего сосредоточилась на уничтожении окруженных украинских подразделений, оказавшихся на левом берегу реки Оскол.

Кроме того, подразделениями группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка Донецкой Народной Республики.

В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут бои в микрорайонах Центральный и Горняк, а также в западной промышленной зоне. В соседнем Ровном российские подразделения продолжают зачистку населенного пункта.

С 15 по 21 ноября, по оценке Минобороны, украинские силы в районах Красноармейска и Димитрова потеряли более 1 700 военнослужащих, а также ряд единиц бронетехники, автомобилей и артиллерийских орудий.

Ведомство также сообщило о серии ударов по инфраструктурным объектам Украины. Как утверждается, в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям оборонной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса, транспортным узлам, а также по местам подготовки и хранения ударных беспилотников и пунктам временной дислокации украинских подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#освобождение #ВС России #купянск
