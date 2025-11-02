МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Американист: угрожая Нигерии, США хочет повлиять на рынок энергоносителей

По мнению главного научного сотрудника института США и Канады, заявления американской администрации выглядят «блефом».
Сергей Дьячкин 2025-11-02 11:34:15
© Фото: IMAGO, Matrix Images, Afolabi So, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Главный научный сотрудник института США и Канады, американист Владимир Васильев рассказал «Звезде» о том, что могут значить угрозы президента США и шефа американского министерства войны Пита Хегсета в адрес Нигерии. Эксперт считает, что они связаны с попытками Америки изменить рынок энергоносителей.

«Возможно, перед нами просто стандартный "трампизм", какая-то угроза. Сегодня я не вижу возможностей, когда сейчас там висит Венесуэла, заниматься еще далекой африканской страной», - считает американист.

Васильев считает, что присутствуют претензии и ультимативные моменты, которые сегодня администрация США предъявляет в адрес властей Нигерии. Но за ними, по мнению эксперта, больше ничего не стоит. В силу многих причин, но главная из них, по мнению ученого - шатдаун. Он напомнил, что у американских военнослужащих существует серьезная проблема с получением зарплат.

«У меня ощущение, что пока это идет на уровне либо слов, либо такого блефа. Что можно некоторые проблемы с Нигерией решить на уровне слов, а не на уровне применения силы», - заключил Васильев.

Ранее сообщалось, что Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что военное министерство после приказа президента США Дональда Трампа начало подготовку к действиям против Нигерии. Возмущение Трампа вызвали «убийства невинных христиан». Пентагон призвал нигерийские власти защитить их, в противном случае США уничтожит «исламских террористов», которые совершают «жуткие зверства».

Ранее сообщалось, что армия США начала масштабное наращивание военных сил и средств в Карибском бассейне. Это указывает на то, что администрация Трампа готовится расширить операции в регионе. В ответ на американскую агрессию президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал население сопротивляться давлению США.

