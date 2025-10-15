МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп подписал распоряжение о выплатах военным вопреки шатдауну

Президент США приказал использовать все доступные Пентагону средства, чтобы военнослужащие получили положенные им выплаты.
Сергей Дьячкин 2025-10-15 23:37:28
© Фото: Allison Dinner - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о выплате зарплат военнослужащим. Распоряжение было отдано в условиях шатдауна - перебоев в работе правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. Текст меморандума американского лидера распространил Белый дом.

«Используйте доступные министерству войны средства для выплат военным», - говорится в меморандуме президента.

В документе отмечено, что Трамп распорядился изыскать средства для продолжения всей запланированной деятельности американского Министерства войны. Ранее сообщалось, что на фоне продолжающегося в США шатдауна, когда не удается согласовать финансирование деятельности федеральных ведомств, американские военнослужащие также остались без зарплаты. Это вызвало возмущение главы Соединенных Штатов.

Президент США обратился к главе Пентагона Питу Хегсету к поручением в ближайшие дни выплатить военным жалованье, используя для этого все доступные средства. Также Трамп пригрозил демократам, что не позволит им «держать в заложниках армию и всю безопасность», приостановив работу правительства.

#сша #Дональд Трамп #Пентагон #зарплата #шатдаун #Пит Хегсет #министерство войны
