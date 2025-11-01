WP: группировка ВС США у Венесуэлы составит до 16 тысяч военных

Группировка американских войск у берегов Венесуэлы может составить до 16 тысяч военнослужащих, следует из подсчетов The Washington Post. Масштабное наращивание военных сил и средств в Карибском бассейне указывает на то, что администрация Дональда Трампа готовится расширить операции в регионе, говорится в статье.

Силы США включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку. Когда авианосец USS Gerald R. Ford придет в Карибское море, с ним прибудут еще три боевых корабля и более 4 000 военнослужащих. Анализ спутниковых снимков показывает, что Пентагон направил на авиабазы в регионе стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35.

Пентагон признал, что с сентября нанес более десятка ударов по предполагаемым наркоторговцам, в результате чего погиб по меньшей мере 61 человек. С самого начала наращивание американского присутствия в Карибском регионе значительно превышало то, что требуется для операции по борьбе с наркотиками, заявил директор Программы по Северной и Южной Америке и Центра стратегических и международных исследований Райан Берг.

Эксперт добавил, что прибытие авианосной группы указывает на момент начала операций. По его словам, конкуренция за такие корабли велика, и с приходом Gerald R. Ford в Карибское море начнется отсчет времени. У Трампа будет месяц для решения об ударе, после чего корабль придется переместить.

Ранее Трамп заявил, что США могут начать наземную операцию против наркоторговцев в Венесуэле. Но в пятницу на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность нанесения военных ударов по территории этой страны, он ответил «нет».