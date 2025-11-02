Хегсет: Пентагон готовится к действиям против Нигерии

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что военное министерство после приказа президента США Дональда Трампа начало подготовку к действиям против Нигерии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Убийства невинных христиан в Нигерии и где угодно должны остановиться немедленно. Министерство войны готовится к действию», - говорится в сообщении.

К своему посту он прикрепил скриншот публикации Трампа о готовности к действиям в отношении африканской страны. Кроме того, Хегсет поставил ультиматум правительству Нигерии.

«Или нигерийское правительство защитит христиан, или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», - добавил он.

Ранее сообщалось, что ВС США начали масштабное наращивание военных сил и средств в Карибском бассейне. Это указывает на то, что администрация Трампа готовится расширить операции в регионе. В ответ на американскую агрессию президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал население сопротивляться давлению США.

Накануне появилась информация о возможных сроках проведения военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле. По подсчетам The Washington Post, группировка американских войск у берегов этой страны может составить до 16 тысяч военнослужащих.