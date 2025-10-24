Мадуро приказал рабочим сопротивляться агрессии США

Ввиду высоковероятной военной агрессии со стороны США президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал население быть к этому готовым и сопротивляться. В частности, он обратился к рабочему классу страны, проводя встречу с рабочими.

Мадуро заявил, что в таком случае люди должны будут объявить забастовку до полного возвращения власти народу. Он добавил, что это его приказ. Трансляцию его встречи вел местный телеканал VTV.

«Если когда-нибудь они осмелятся - с какой бы стороны не пришла угроза - здесь находится величайший щит нашей Родины - рабочий класс. Он не пошевелит и булавкой, объявит всеобщую революционную забастовку и мятеж до тех пор, пока не вернет власть, чтобы совершить еще более радикальную революцию. Братья и сестры, воспримите это как приказ. Приказ отдан», - объявил венесуэльский лидер.

Немногим ранее Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, сделал заявление, что будет наземная операция. Он провел совещание по промежуточным результатам «войны с наркокартелями» в Венесуэле, где и озвучил эту мысль.

Конфликт между близко расположенными государствами возник в начале осени. В сентябре Штаты не раз прибегали к использованию вооруженных сил, чтобы ликвидировать у побережья Венесуэлы катеры, на которых якобы перевозились наркотики.