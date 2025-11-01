МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Похищенные из Лувра драгоценности пытались сбыть в даркнете

Израильская фирма, к которой обратился представитель грабителей, связалась с французскими властями, но из-за бюрократических проволочек ценности вернуть не удалось.
Сергей Дьячкин 2025-11-01 08:37:50
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Грабители, в октябре укравшие драгоценности в парижском Лувре, попытались продать украденное через даркнет, сообщает немецкая газета Bild. Газета ссылается на главу израильской охранной фирме CGI Group Цвика Наве.

Он сообщил, что спустя пять дней после ограбления, с его фирмой через официальный сайт связался представитель грабителей. Он поинтересовался, готова ли фирма стать посредником для переговоров в даркнете о покупке украденных произведений искусства. На ответ он дал фирме двадцать четыре часа.  

Как сообщает газета, до этого CGI была нанята анонимным лицом, тесно связанным с Лувром, для поиска воров и похищенных ценностей. Директор фирмы сообщил, что CGI Group согласилась на предложение представителя грабителей. После долгих переговоров и проверок было установлено, что у неизвестного есть «как минимум часть украденных вещей».

«Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже», - заявил Наве.

Он добавил, что шанс вернуть хотя бы часть произведений был упущен. Этому стали причиной бюрократические проволочки французских властей.

19 октября воры пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений. Это тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них, корона императрицы Евгении де Монтихо, в итоге нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления был оценен в 88 миллионов евро. Директор Лувра Лоранс Де Кар заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти сорок лет и требует срочной модернизации.

Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. В СМИ появилась информация, что их личность удалось установить с помощью образцов ДНК, которые остались на месте преступления. Одного грабителя задержали в столичном аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке улететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около тридцати лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. По заявлению прокуратуры, задержанные частично признали вину. Им были предъявлены обвинения.

В четверг, 30 октября, было заявлено о задержании третьего подозреваемого. А следом появилась информация о пяти новых задержаниях.

Адвокат Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело рассказал «Звезде», что грабителям Лувра может грозить до пятнадцати лет лишения свободы с выплатой штрафа до 150 тысяч евро. По его словам, виновные подлежат наказанию по статье Уголовного кодекса Франции 311-4-2 «Кража культурного имущества, предмета искусства, предмета коллекционирования или археологического предмета». Она предусматривает наказание лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро. Однако если будет признано отягчающее обстоятельство - «организованная преступная группировка», то преступников будут судить по статье 311-9 французского Уголовного кодекса.

#Франция #Париж #ограбление #Лувр #музейные экспонаты #даркнет #ограбление музея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 