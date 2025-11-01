Похищенные из Лувра драгоценности пытались сбыть в даркнете

Грабители, в октябре укравшие драгоценности в парижском Лувре, попытались продать украденное через даркнет, сообщает немецкая газета Bild. Газета ссылается на главу израильской охранной фирме CGI Group Цвика Наве.

Он сообщил, что спустя пять дней после ограбления, с его фирмой через официальный сайт связался представитель грабителей. Он поинтересовался, готова ли фирма стать посредником для переговоров в даркнете о покупке украденных произведений искусства. На ответ он дал фирме двадцать четыре часа.

Как сообщает газета, до этого CGI была нанята анонимным лицом, тесно связанным с Лувром, для поиска воров и похищенных ценностей. Директор фирмы сообщил, что CGI Group согласилась на предложение представителя грабителей. После долгих переговоров и проверок было установлено, что у неизвестного есть «как минимум часть украденных вещей».

«Мы немедленно сообщили об этом соответствующим органам власти в Париже», - заявил Наве.

Он добавил, что шанс вернуть хотя бы часть произведений был упущен. Этому стали причиной бюрократические проволочки французских властей.

19 октября воры пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений. Это тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них, корона императрицы Евгении де Монтихо, в итоге нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления был оценен в 88 миллионов евро. Директор Лувра Лоранс Де Кар заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти сорок лет и требует срочной модернизации.

Прокуратура Парижа 26 октября сообщила о задержании двух подозреваемых. В СМИ появилась информация, что их личность удалось установить с помощью образцов ДНК, которые остались на месте преступления. Одного грабителя задержали в столичном аэропорту «Шарль-де-Голль» при попытке улететь в Алжир. Второго задержали в Парижском регионе, он намеревался бежать в Мали. Обоим около тридцати лет, они уроженцы парижского пригорода Обервилье. По заявлению прокуратуры, задержанные частично признали вину. Им были предъявлены обвинения.

В четверг, 30 октября, было заявлено о задержании третьего подозреваемого. А следом появилась информация о пяти новых задержаниях.

Адвокат Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело рассказал «Звезде», что грабителям Лувра может грозить до пятнадцати лет лишения свободы с выплатой штрафа до 150 тысяч евро. По его словам, виновные подлежат наказанию по статье Уголовного кодекса Франции 311-4-2 «Кража культурного имущества, предмета искусства, предмета коллекционирования или археологического предмета». Она предусматривает наказание лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро. Однако если будет признано отягчающее обстоятельство - «организованная преступная группировка», то преступников будут судить по статье 311-9 французского Уголовного кодекса.