Французский адвокат: грабителям Лувра может грозить до 15 лет лишения свободы

Кража культурного имущества во Франции грозит наказанием до семи лет лишения свободы, однако, если выяснится, что преступление совершено организованной преступной группировкой, то срок может увеличиться до 15 лет, объяснили во Французской коллегии адвокатов.
Игнат Далакян 2025-10-26 15:07:35
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Грабителям Лувра может грозить до 15 лет лишения свободы и выплатой штрафа до 150 тысяч евро. Об этом рассказал «Звезде» адвокат Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело.

По его словам, виновные подлежат наказанию статьей Уголовного кодекса Франции 311-4-2 «Кража культурного имущества, предмета искусства, предмета коллекционирования или археологического предмета». Она предусматривает наказание лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро.

Однако, если будет признано отягчающее обстоятельство «организованная преступная группировка», то преступников будут судить по статье 311-9 французского уголовного кодекса.

«Статья 132-71 Уголовного кодекса (Франции - Прим. ред.) определяет организованную группу как "любую группу или сговор, созданные с целью подготовки одного или нескольких преступлений, характеризующихся одним или несколькими материальными фактами"», - отметил адвокат.

Бело отметил, что организованная банда во Франции характеризуется предварительной подготовкой. То есть, если кража е совершается спонтанно, а планируется заранее. Также банда может иметь соглашение или структурированное объединение, где между преступниками распределены роли и есть координация действий. Помимо этого, преступная группировка заранее подготавливает действия, например, проводит разведку местности, арендует транспортное средство и так далее.

Ранее во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Один из них был пойман в аэропорту при попытке покинуть страну, второй задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности до сих пор не найдены.

#Париж #адвокат #ограбление #наш эксклюзив #лишение свободы #Лувр #грабители
