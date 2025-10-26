Французский адвокат: грабителям Лувра может грозить до 15 лет лишения свободы

Грабителям Лувра может грозить до 15 лет лишения свободы и выплатой штрафа до 150 тысяч евро. Об этом рассказал «Звезде» адвокат Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело.

По его словам, виновные подлежат наказанию статьей Уголовного кодекса Франции 311-4-2 «Кража культурного имущества, предмета искусства, предмета коллекционирования или археологического предмета». Она предусматривает наказание лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро.

Однако, если будет признано отягчающее обстоятельство «организованная преступная группировка», то преступников будут судить по статье 311-9 французского уголовного кодекса.

«Статья 132-71 Уголовного кодекса (Франции - Прим. ред.) определяет организованную группу как "любую группу или сговор, созданные с целью подготовки одного или нескольких преступлений, характеризующихся одним или несколькими материальными фактами"», - отметил адвокат.

Бело отметил, что организованная банда во Франции характеризуется предварительной подготовкой. То есть, если кража е совершается спонтанно, а планируется заранее. Также банда может иметь соглашение или структурированное объединение, где между преступниками распределены роли и есть координация действий. Помимо этого, преступная группировка заранее подготавливает действия, например, проводит разведку местности, арендует транспортное средство и так далее.

Ранее во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра. Один из них был пойман в аэропорту при попытке покинуть страну, второй задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности до сих пор не найдены.