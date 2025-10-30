МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пять новых подозреваемых задержали по делу об ограблении Лувра

Похищенные ценности, которые оцениваются в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.
Сергей Дьячкин 2025-10-30 10:28:23
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Французская полиция задержала пять новых подозреваемых в рамках расследования ограбления Лувра. Об этом рассказала радиостанция RTL со ссылкой на источники.

«В рамках расследования ограбления Лувра были задержаны пять новых подозреваемых», - сообщила радиостанция.

Ранее в четверг французские власти заявили о задержании третьего подозреваемого. Отмечалось, что его арестовали в столичном регионе. До этого, в воскресенье, сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали двух подозреваемых. Отмечается, что первого задержали в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль. Предварительно, он планировал покинуть Францию и направиться в Алжир. Второй подозреваемый в ограблении Лувра был задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности, которые оцениваются в 88 миллионов евро, до сих пор не найдены.

По данным радиостанции Franceinfo, полиция разыскивает четверых подозреваемых. Из них двое, задействовав подъемный кран, проникли в Галерею Аполлона. Остальные участники ограбления обеспечили побег. Ранее сообщалось, что часть коллекции драгоценностей Лувра, включая знаменитые «ювелирные изделия Короны», была в пятницу утром тайно перевезена в сверхзащищенные хранилища Банка Франции.

Адвокат Парижской коллегии адвокатов Фредерик Бело рассказал «Звезде», что грабителям Лувра может грозить до пятнадцати лет лишения свободы с выплатой штрафа до 150 тысяч евро. По его словам, виновные подлежат наказанию по статье Уголовного кодекса Франции 311-4-2 «Кража культурного имущества, предмета искусства, предмета коллекционирования или археологического предмета». Она предусматривает наказание лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 тысяч евро. Однако если будет признано отягчающее обстоятельство - «организованная преступная группировка», то преступников будут судить по статье 311-9 французского Уголовного кодекса.

