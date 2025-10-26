Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу ограбления Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien.
Отмечается, что первого задержали в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль. Предварительно, он планировал покинуть Францию и направиться в Алжир.
Второй подозреваемый в ограблении Лувра был задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности до сих пор не найдены.
По данным радиостанции Franceinfo, полиция разыскивает четверых подозреваемых. Из них двое, задействовав подъемный кран, проникли в Галерею Аполлона. Остальные участники ограбления обеспечили побег.
Ранее сообщалось, что часть коллекции драгоценностей музея Лувр, включая знаменитые «ювелирные изделия Короны», была в пятницу утром тайно перевезена в сверхзащищенные хранилища Банка Франции.
Напомним, 19 октября злоумышленники ограбили Лувр. Они забрали драгоценности времен Наполеона и скрылись.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»