Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу ограбления Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что первого задержали в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль. Предварительно, он планировал покинуть Францию и направиться в Алжир.

Второй подозреваемый в ограблении Лувра был задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности до сих пор не найдены.

По данным радиостанции Franceinfo, полиция разыскивает четверых подозреваемых. Из них двое, задействовав подъемный кран, проникли в Галерею Аполлона. Остальные участники ограбления обеспечили побег.

Ранее сообщалось, что часть коллекции драгоценностей музея Лувр, включая знаменитые «ювелирные изделия Короны», была в пятницу утром тайно перевезена в сверхзащищенные хранилища Банка Франции.

Напомним, 19 октября злоумышленники ограбили Лувр. Они забрали драгоценности времен Наполеона и скрылись.