МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Одного из них задержали в аэропорту при попытке покинуть страну.
Глеб Владовский 2025-10-26 13:49:20
© Фото: РИА Новости

Во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых по делу ограбления Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Отмечается, что первого задержали в аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль. Предварительно, он планировал покинуть Францию и направиться в Алжир.

Второй подозреваемый в ограблении Лувра был задержан полицией Парижа в департаменте Сен-Сен-Дени. Похищенные ценности до сих пор не найдены.

По данным радиостанции Franceinfo, полиция разыскивает четверых подозреваемых. Из них двое, задействовав подъемный кран, проникли в Галерею Аполлона. Остальные участники ограбления обеспечили побег.

Ранее сообщалось, что часть коллекции драгоценностей музея Лувр, включая знаменитые «ювелирные изделия Короны», была в пятницу утром тайно перевезена в сверхзащищенные хранилища Банка Франции.

Напомним, 19 октября злоумышленники ограбили Лувр. Они забрали драгоценности времен Наполеона и скрылись.

#Франция #полиция #подозреваемые #Лувр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 