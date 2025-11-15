Трамп рассказал, что определился как поступить с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп сказал, что сформировал свое мнение по тем действиям, которые ему следует предпринять в отношении Венесуэлы. Об этом он сообщил в разговоре с прессой на борту самолета по пути во Флориду.

«Не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение», - сказал президент.

Кроме этого Трамп заявил, что Белый дом добился «большого прогресса» с Венесуэлой по вопросу о прекращении наркотрафика в регионе. В четверг сообщалось, что Пентагон представил американскому лидеру обновленный план возможных операций против Венесуэлы. Он включает и удары по наземным целям. В пресс-службу американского военного ведомства был направлен запрос ТАСС, но в Пентагоне отказались от комментариев. Военные США также заявили о начале операции «Южное копье», направленной против наркокартелей Латинской Америки.

Во вторник Пентагон заявлял, что ударная группа американских кораблей, которую возглавляет авианосец Gerald R. Ford, вошла в зону ответственности Южного командования ВС США. СМИ неоднократно говорили, что Америка для борьбы с транспортировкой наркотиков наращивает войска у берегов Венесуэлы. Группировка включает в себя восемь военных кораблей, атомную подводную лодку и судно спецназначения.

По подсчетам CNN, американские войска за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки как минимум двадцать катеров. Утверждалось, что все они были задействованы в перевозке наркотиков. Погибло почти 80 человек. Причем после одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро выступил с заявлением, что в результате операции ВС США погиб колумбийский рыбак, никак не связанный с наркотрафиком.

Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас в разговоре с корреспондентом «Звезды» заявила, что своими действиями США пытаются решить собственные экономические и политические проблемы, а также разрешить кризис их системы развития за счет природных ресурсов Венесуэлы. При этом в стране начали готовиться к возможному вторжению США. Президент Мадуро объявил о всеобщей мобилизации в Боливарианскую национальную милицию страны. Каракас также объявил о массированном развертывании войск, мотивируя это «имперской угрозой Соединенных Штатов».