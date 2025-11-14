МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AP: американский авианосец достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни

Авианосная ударная группа была перенаправлена из Средиземного моря в Латинскую Америку по приказу Хегсета.
Екатерина Пономарева 2025-11-14 04:11:21
© Фото: IMAGO/Nikola Vilic, Global Look Press

Американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, в конце октября глава Пентагона Пит Хегсет приказал направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке. Авианосная ударная группа была перенаправлена из Средиземного моря в Латинскую Америку.

Ранее министр войны США Пит Хегсет сообщил о новой операции против наркоторговцев в Западном полушарии. Она называется Southern Spear («Южное Копье»). Хегсет добавил, что цель операции - защитить США от наркоторговцев и наркотиков, которые убивают американский народ.

Напомним, в США уничтожили судно наркоторговцев в Карибском море. Хегсет уточнил, что удар по цели был произведен с санкции президента США Дональда Трампа.

Кампания военных ударов по предполагаемым наркоторговым судам усилили напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Россия осудила действия Вашингтона.

#авианосец #сша #венесуэла #gerald ford
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 