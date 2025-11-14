AP: американский авианосец достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни

Американский авианосец Gerald Ford, как ожидается, достигнет вод вблизи Венесуэлы в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, в конце октября глава Пентагона Пит Хегсет приказал направить авианосную группу Gerald Ford в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке. Авианосная ударная группа была перенаправлена из Средиземного моря в Латинскую Америку.

Ранее министр войны США Пит Хегсет сообщил о новой операции против наркоторговцев в Западном полушарии. Она называется Southern Spear («Южное Копье»). Хегсет добавил, что цель операции - защитить США от наркоторговцев и наркотиков, которые убивают американский народ.

Напомним, в США уничтожили судно наркоторговцев в Карибском море. Хегсет уточнил, что удар по цели был произведен с санкции президента США Дональда Трампа.

Кампания военных ударов по предполагаемым наркоторговым судам усилили напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Россия осудила действия Вашингтона.