Трампу представили новые варианты военных действий в Венесуэле

Президенту США Дональду Трампу представили варианты возможных действий в Венесуэле, включая удары по суше. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что о вариантах возможный действий в Венесуэле Трампа проинформировал шеф Пентагона Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные лица. Однако, как передает телеканал, окончательное решение американский лидер пока не принял.

Кроме того, Белый дом и Пентагон отказались комментировать эту информацию. Источники телеканала поделились, что содействие в предоставлении информации для потенциальных операций оказало разведсообщество США.

Известно, что директор нацразведки Тулси Габбард не присутствовала на обсуждениях в Белом доме. Не было и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обсуждают вероятные сценарии нападения на Венесуэлу с целью свержения президента страны Николаса Мадуро. Согласно первому из них, США могут нанести авиаудары по военным целям на территории Венесуэлы, чтобы лишить Мадуро поддержки военных.