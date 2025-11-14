МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Смена режима и решение проблем: на кого направлено «Южное копье» США

В Венесуэле начали готовиться к возможному вторжению США.
Наталья Агеева Виктория Бокий 2025-11-14 22:55:25
© Фото: IMAGO, Nikola Vilic, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Москва обеспокоена действиями США в Карибском море. Так в МИД РФ отреагировали на военную операцию «Южное копье», о которой объявил Пентагон.

Как написал глава американского военного ведомства Пит Хегсет, цель США - освободить западное полушарие от наркотеррористов. До этого Вашингтон уже сосредоточил в регионе крупнейшую за десятилетия группировку.

В Карибский бассейн уже вошел и самый большой американский авианосец, который скоро окажется у берегов Венесуэлы. По подсчетам телеканала CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили около 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков из Венесуэлы. В результате таких действий погибли около 80 человек.

Каракас считает действия США покушением на суверенитет и попыткой свержения власти. В то же время Daily Telegraph пишет, что администрация Трампа уже подготовила несколько вариантов сценария по свержению Николаса Мадуро, в том числе основанных на примерах смены режима в Иране и Ираке.

Заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас в разговоре с корреспондентом «Звезды» заявила, что своими действиями США пытаются решить собственные экономические и политические проблемы, а также разрешить кризис их системы развития за счет природных ресурсов Венесуэлы.

«Это непозволительно. Кризис привел их к колониализму и неофашизму, посредством которого они навязывают свой миропорядок свободным народам мира. И мы попросту защищаем свою страну», - сказала она.

Тем временем в Венесуэле начали готовиться к возможному вторжению США. Президент Мадуро объявил о всеобщей мобилизации в Боливарианскую национальную милицию страны. Каракас также объявил о массированном развертывании войск, мотивируя это «имперской угрозой Соединенных Штатов».

Накануне американскому президенту Дональду Трампу представили план возможных действий в Венесуэле, включая удары по суше. Об этом его проинформировали шеф Пентагона Пит Хегсет и другие высокопоставленные лица.

